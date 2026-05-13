Трамп недооценил способность Тегерана к быстрому восстановлению: что произошло с ракетным арсеналом Ирана

Тегеран сохранил около 70% ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству стратегических объектов в районе Ормузского пролива, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа о серьезном ослаблении военной инфраструктуры Ирана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.
По данным издания, Иран по-прежнему располагает около 70% мобильных пусковых установок, размещенных по всей территории страны, а также примерно 70% своего довоенного запаса ракет.
Кроме того, Тегеран смог восстановить оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива. По оценкам специалистов, это может представлять потенциальную угрозу для американских военных кораблей в регионе.
Военная разведка США, основываясь на анализе спутниковых снимков, также сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% подземных хранилищ и пусковых установок, значительная часть которых уже готова к эксплуатации.
Новые разведданные говорят о том, что Белый дом и военное руководство США переоценили масштабы ущерба, нанесенного ракетной инфраструктуре Ирана, а также недооценили способность Тегерана к быстрому восстановлению военного потенциала.
Накануне издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило, что американский лидер хочет окончания войны с Ираном, так как она начала утомлять американского лидера. Кроме того, Трамп разочарован стойкостью Тегерана и считает конфликт слишком затянутым.