Железногорские полицейские задержали 19-летнюю курьера мошенников с 1,4 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники уголовного розыска из Железногорска задержали в Самаре 19-летнюю девушку, подозреваемую в работе курьером у дистанционных мошенников.
По предварительным данным, 25 апреля она приехала в Красноярск и забрала около 1,4 млн рублей у двух женщин 52 и 48 лет. Потерпевшие приехали в краевой центр из Железногорска, полагая, что передают деньги «сотруднику ФСБ» для декларирования средств.
После этого подозреваемая отправилась в Самару. Там она должна была перевести полученные деньги на криптокошелек, однако сделать этого не успела — ее задержали оперативники.
По словам девушки, она сама ранее стала жертвой мошенников. Накануне она сообщила неизвестным код из СМС, после чего лжеправоохранители стали угрожать ей уголовным делом о государственной измене. Затем ей предложили «сотрудничество», которое якобы должно было помочь избежать ответственности. Сначала речь шла о перевозке документов, позже выяснилось, что она должна забирать деньги и переводить их в криптовалюту.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности. Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Похищенные деньги в ближайшее время планируют вернуть потерпевшим.