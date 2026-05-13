Филипп Киркоров сделал громкое заявление о женитьбе: «Все!»

Певец Филипп Киркоров заявил, что больше не планирует идти под венец. С таким неожиданным признанием он выступил в свой день рождения. Свое 59-летие артист назвал «генеральной репетицией» будущего юбилея, отметив его в столичном ресторане в кругу близких. Подробности праздника стали известны KP.RU.
«Все, больше не хочу жениться. Хотя кто знает, как говорится, никогда не зарекаюсь», — заявил любимец публики.
Праздничный вечер прошел в теплой семейной атмосфере. Рядом с именинником находились его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин, которые помогли отцу задуть свечи на торте. Филипп дважды менял наряды: сначала появился в красной куртке из питона и берцах за 300 тысяч рублей, а под конец вечера переоделся в пиджак с драгоценной брошью.
Среди гостей были замечены Игорь Крутой, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак и Егор Крид. Певица Севиль пришла на праздник вместе со своим супругом — певцом TONI (Антоном Гайворонским). Ранее в программе «Секрет на миллион» Киркоров признался, что всерьез хотел жениться на Севиль и даже дарил ей кольцо, но потом узнал, что у нее уже есть муж. Сейчас артист поддерживает с этой парой дружеские отношения, однако от идеи нового брака решил отказаться.
