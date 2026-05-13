Сообщение Минздрава о вспышке хантавируса в России назвали фейком

Редакции СМИ в России получили фейковую рассылку с информацией о первых случаях хантавируса.

Редакции СМИ в России получили фейковую рассылку с информацией о первых случаях хантавируса. Так, якобы о вспышках болезни сообщается в Свердловской области и в Татарстане.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», авторы письма от лица заместителя министра здравоохранения региона Елены Малявиной просят журналистов опубликовать информацию о мерах профилактики с обязательной ссылкой на источник. К письму приложен «официальный» документ.

Правоохранители в очередной раз призывают не пересылать недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях, доверяя только проверенным источникам.

