Сообщение Минздрава о вспышке хантавируса в России назвали фейком

Редакции СМИ в России получили фейковую рассылку с информацией о первых случаях хантавируса. Так, якобы о вспышках болезни сообщается в Свердловской области и в Татарстане.
Как пишет ИА «Уральский меридиан», авторы письма от лица заместителя министра здравоохранения региона Елены Малявиной просят журналистов опубликовать информацию о мерах профилактики с обязательной ссылкой на источник. К письму приложен «официальный» документ.
Правоохранители в очередной раз призывают не пересылать недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях, доверяя только проверенным источникам.
