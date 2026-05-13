Полный пипец: красноярцы любят нецензурные выражения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Горожане признались, что часто используют ненормативную лексику в повседневной жизни.
По результатам исследования SuperJob, 11% респондентов постоянно сталкиваются с нецензурными выражениями на работе на совещаниях, еще 32% — периодически. В общении коллег такие выражения звучат чаще: 23% опрошенных слышат их регулярно, 53% — время от времени.
При этом сами красноярцы реже признаются в употреблении нецензурной лексики на работе: лишь 12% говорят, что делают это часто, 44% — иногда. Замечания коллегам по этому поводу регулярно делают лишь 9% опрошенных, еще 44% — время от времени.
В повседневной жизни красноярцы не стесняются в выражениях. По данным опроса, 11% опрошенных постоянно используют ненормативную лексику в быту, 60% — иногда. 29% заявили, что никогда не употребляют такие выражения.
