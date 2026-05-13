Донские спасатели обследуют пляжи к летнему сезону

В Ростовской области продолжаются комплексные мероприятия по подготовке к предстоящему купальному сезону. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, профильные службы уже приступили к инспекции пляжных территорий и обучению персонала спасательных станций.
Вся необходимая техника, включая плавсредства, уже прошла проверку готовности, укомплектована специальным снаряжением и получила соответствующие допуски к эксплуатации.
«Уже обследовано 47 зон отдыха у воды. На текущий момент поступило около 50 обращений от муниципалитетов с просьбой провести диагностику и очистку акваторий пляжей. Приоритетным направлением остаётся обеспечение безопасности детских зон отдыха», — отметил Сергей Бодряков.
Спасательные бригады уже несут патрульную службу на водоёмах. Параллельно ведётся профилактическая работа с населением: организуются инструктажи и практические занятия по оказанию первой помощи, в том числе с применением современных тренажёров-роботов.