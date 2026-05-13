В Севастополе открыли рейд после часовой остановки

Рейд в Севастополе был перекрыт в среду около 8 утра. Причина не называлась. Ограничения действовали менее часа.
«Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение», — сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше