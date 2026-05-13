Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 20 мая

Волжская ГЭС сохранит повышенные сбросы до 20 мая включительно. Такое решение накануне было принято на заседании межведомственной рабочей группы Росводресуров. Графики работы нескольких гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада, в числе которых и Волжская ГЭС, скорректированы в связи со снижением притока воды в водохранилища каскада.

Согласно новым указаниям, объем сбросов Волжской ГЭС составит 15 мая 22 тыс. м3/с. 16 мая этот показатель составит 21 тысячу, 17 мая — 20 тысяч, а 18 мая — 19 тысяч. На этом уровне среднесуточный спецпопуск ГЭС будет держать до 20 мая включительно.

Напомним, что Росводресурсы ранее уже несколько раз корректировали график сбросов воды на основании уточненных прогнозов Росгидромета и складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.

Ранее на Волжской ГЭС отмечали, что повышенные расходы предназначены для поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы. Также специальный весенний попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период.

Фото из архива V102.RU.

