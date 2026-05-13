Иван Чесноков и Николай Измайлов продлили контракты с МХК «Чайка»

Чесноков впервые сыграл за нижегородскую команду Молодёжной хоккейной лиги ещё 15 сентября 2022 года, но этот матч в том сезоне так и остался единственным.
В дальнейшем Иван за три сезона «Чайки» провёл 145 игр, набрал 35 очков (8 + 27). На счету защитника Чеснокова три подряд бронзовые медали чемпионата МХЛ. 6 февраля 2026 года он сыграл в Екатеринбурге за сборную Востока на Кубке Вызова. Кроме того, наш 65-й номер испытал себя в 32 матчах двух сезонов ВХЛ как игрок команды «Торпедо-Горький» (2 очка, 0 + 2), но в чемпионском плей-офф-2025 задействован не был. Родился Иван в Тольятти 17 июня 2006 года. Рост — 191 см, вес — 86 кг. Контракт действует до 31.05.2027.
Такое же соглашение имеет уфимец Николай Измайлов, родившийся 11 февраля 2007-го. Рост — 180 см, вес — 70 кг. Защитник Измайлов пополнил состав «Чайки» перед дедлайном-2026 и в 14 матчах записал на свой счёт одну результативную передачу. Участие в плей-офф ограничилось двумя поединками на стадии ⅛ финала. В нижегородскую хоккейную систему Николая взяли из «Кузнецких Медведей» (Новокузнецк), ещё раньше он выступал за московский МХК «Динамо». Всего в МХЛ провёл 69 матчей, заработав 5 очков (1 + 4).
Как Ивана Чеснокова, так и Николая Измайлова могут поднять из «Чайки» в «Торпедо».