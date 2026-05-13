Иван Чесноков и Николай Измайлов продлили контракты с МХК «Чайка»

В дальнейшем Иван за три сезона «Чайки» провёл 145 игр, набрал 35 очков (8 + 27). На счету защитника Чеснокова три подряд бронзовые медали чемпионата МХЛ. 6 февраля 2026 года он сыграл в Екатеринбурге за сборную Востока на Кубке Вызова. Кроме того, наш 65-й номер испытал себя в 32 матчах двух сезонов ВХЛ как игрок команды «Торпедо-Горький» (2 очка, 0 + 2), но в чемпионском плей-офф-2025 задействован не был. Родился Иван в Тольятти 17 июня 2006 года. Рост — 191 см, вес — 86 кг. Контракт действует до 31.05.2027.