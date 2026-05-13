Уникальный Царский павильон в Нижнем Новгороде откроют в «Ночь музеев»

Для посещения павильона в составе организованных групп требуется предварительная регистрация.

Уникальный Императорский железнодороный павильон в Нижнем Новгороде распахнет свои двери в рамках акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской эелезной дороги.

Жители и гости города смогут посетить исторический Императорский железнодорожный павильон (Царский павильон), расположенный на площади у нижегородского вокзала, с 19:00 до 22:00 16 мая.

Посетителей встретит сотрудник Горьковской магистрали, одетый в старинный мундир. Атмосферу императорской эпохи будут воссоздавать не только исторические интерьеры, но и музыкальное сопровождение. После экскурсии желающие смогут увидеть редкий паровоз серии «Ь» № 9773.

Царский павильон является архитектурным памятником регионального значения. Здание сохранило свой первоначальный облик, не подвергшись перестройкам. Интерьеры помещений, в основном, представлены предметами конца XIX — начала XX веков, а также произведениями местных художников.

Павильон был построен в 1894 году для встречи императора Николая II и его семьи, прибывших на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Второй визит император совершил в 1913 году, во время торжеств, посвященных 300-летию Дома Романовых.

Для посещения павильона в составе организованных групп требуется предварительная регистрация. Запись будет проходить 13 и 14 мая с 08:00 до 17:00, а также 15 мая с 8:00 до 12:00.

Регистрация на экскурсии с 19:00 до 20:30 осуществляется по телефону 8 (831) 248−81−50. Для экскурсий с 20:30 до 22:00 запись ведется по номеру 8 (831) 248−60−10.

Ранее сообщалось, что «Ночь музеев» пройдёт 16 мая в Нижнем Новгороде. Горожан ждут более 500 мероприятий на 45 площадках.