В Хабаровском крае закрыли аэропорт и перенесли рейсы из-за плохой погоды

В Хабаровском крае аэропорт Нелькана временно закрыли для приёма и отправки самолётов. Причиной стало размокание грунтовой взлётно-посадочной полосы, сообщают «Хабаровские авиалинии».
Ограничение ввели 13 мая и, по данным авиаперевозчика, оно должно действовать до 18:00 по местному времени. Из-за этого задержаны рейсы № 415 и № 416 за 12 мая по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и обратно. Точное время вылета пассажирам обещают сообщить 14 мая в 10:10.
Изменения затронули и другие направления края. Часть рейсов сдвинули по времени, часть полностью перенесли на 14 мая, а вертолётный рейс из Николаевска-на-Амуре в Чумикан задержали из-за плохой погоды на маршруте.
По обновлённому расписанию, сейчас заявлены следующие вылеты:
рейс № 403 Николаевск-на-Амуре — Аян — в 09:39;рейс № 401 за 5 мая Хабаровск — Охотск — в 09:45;рейс № 401 за 6 мая Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск — в 10:40;вертолётный рейс № 407 за 11 мая Николаевск-на-Амуре — Чумикан — в 11:01;рейс № 417 Николаевск-на-Амуре — Херпучи — в 15:00;рейс № 469 Хабаровск — Богородское — в 18:10.
На 14 мая перенесли рейсы № 403 и № 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно. Вылет из Николаевска-на-Амуре назначен на 09:00.
Также на 14 мая сдвинуты рейсы № 401/402 и № 419/420 за 8 мая по маршруту Хабаровск — Охотск и обратно. Из Хабаровска самолёты должны отправиться в 09:10 и 10:10, а по рейсам в Охотск за 9−13 мая время вылета дополнительно уточнят утром 14 мая.