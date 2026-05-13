Красноярцам рассказали о предстоящих отключениях горячей воды

Красноярские энергетики сообщили о готовности начать гидравлические испытания трубопроводов, требующие временного отключения горячей воды в домах красноярцев. Отключения будут проводиться поэтапно во всех районах Красноярска: С 18 по 28 мая — в домах Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов. (Контур ТЭЦ 2). С 15 по 24 июня — в домах Ленинского и Кировского районов, посёлке Берёзовка, на улицах Авиаторов, Партизана Железняка. А также в ряде зданий Свердловского района — в домах на улицах Вавилова, Семафорной, Краснопресненской в Водниках, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной площади). (Контур ТЭЦ 1). С 13 по 22 июля — на сетях контура ТЭЦ 3 в Советском районе. В микрорайоне Солнечный ежегодная проверка трубопроводов пройдёт с 25 мая по 4 июня. Детальную информацию об отключениях по конкретному адресу уточняйте в управляющих компаниях, а также смотрите интерактивную карту отключений горячей воды, — советуют в СГК Красноярского края. Напомним, отопительный сезон в Красноярске завершился 6 мая и стал самым коротким за последние несколько лет. Мэр Сергей Верещагин, в рамках подготовки к предстоящей зиме, поставил перед специалистами задачу отработать недочёты, которые были выявлены в Красноярске в период сильных морозов.