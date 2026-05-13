Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики провели масштабный рейд на одном из рынков Челябинска

В ходе рейда правоохранители проверили 72 иностранца и 18 торговых точек.

Силовики провели масштабный рейд на одном из рынков Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мероприятие проходило при участии сотрудников регионального УФСБ, Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Силовую поддержку обеспечивали бойцы Росгвардии.

«В ходе рейда правоохранители проверили 72 иностранца и 18 торговых точек. Особое внимание уделили качеству реализуемой продукции», — говорится в комментарии к видео.

Так, в двух павильонах обнаружены товары с признаками подделки. Всего было изъято более тысячи наименований несертифицированной продукции.

Составлено 14 административных протоколов по статье 14.5 КоАП РФ (продажа товаров при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники).

«Профилактические мероприятия по контролю за соблюдением законодательства на торговых объектах региона будут продолжены», — уточнили в полиции.