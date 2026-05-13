Силовики провели масштабный рейд на одном из рынков Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Мероприятие проходило при участии сотрудников регионального УФСБ, Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Силовую поддержку обеспечивали бойцы Росгвардии.
«В ходе рейда правоохранители проверили 72 иностранца и 18 торговых точек. Особое внимание уделили качеству реализуемой продукции», — говорится в комментарии к видео.
Так, в двух павильонах обнаружены товары с признаками подделки. Всего было изъято более тысячи наименований несертифицированной продукции.
Составлено 14 административных протоколов по статье 14.5 КоАП РФ (продажа товаров при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники).
«Профилактические мероприятия по контролю за соблюдением законодательства на торговых объектах региона будут продолжены», — уточнили в полиции.