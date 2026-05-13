Жительница Башкирии пять лет была бездетной, а после родила 11 детей

Скромная и не очень разговорчивая Эльвира сама выросла в многодетной семье. Она всегда мечтала о детях. Два десятка лет назад трудилась дояркой в родной деревне Аскарово — там и встретила любовь всей своей жизни — красивого брюнета с необычным именем Ишкельде, что в переводе в башкирского означает «пришел друг».
«Я ее как-то сразу заметил. Около года встречались, затем поженились…», — поделился хозяин большой семьи.
Однако детей у красивой башкирской пары из самого «медового» района Башкирии долго не было. Пять лет они ждали первенца и в 2002 году на свет появилась малышка Айзиля.
«Когда мама меня носила под сердцем, она поклялась, что после столь долгого ожидания будет рожать столько, сколько Бог даст. Теперь нас 11 братьев и сестер», — рассказала 24-летняя Айзиля.
Старшая дочь получила среднее специальное образование в Белорецком медицинском колледже и теперь трудится на благо жителей родного Бретяка — заведующей местного ФАПа. В свободное время радует родных и заказчиков тортами и пирогами.
Через два года Эльвира родила свою вторую дочь — Дилю. Сегодня она работает воспитателем в детском саду № 62 в Стерлитамаке. После на свет появилась третья девочка — Алия. 19-летняя девушка сегодня получает образование в Стерлитамакском многопрофильном колледже. Будет банкиром.
В 2010-м году в семья Фахрияновых родился долгожданный мальчик. Имя ему выбирали всей семьей. Ишмурат получает среднее специальное образование в Стерлитамакском политехническом колледже.
Пятым ребенком Фахрияновых стал Ильмир. Мальчик получился самым музыкальным из всей большой семьи. Он заканчивает восьмой класс башкирской гимназии-интерната в Ишимбае и осваивает сразу два народных инструмента — курай и кубыз.
13-летняя Азалия, 11-летние двойняшки Ильзида и Гульзида, 10-летний Инсаф, 8-летний Нурислам учатся в бретякской школе. В этом году к ним присоединится шестилетний Динислам, который совсем скоро отгуляет свой первый выпускной — из детского сада.
В такой большой семье жить непросто. Но, как говорится, все при деле. Старшие получают образование и уже работают, а младшие помогают многодетным родителям по хозяйству: выращивают коров, лошадей, ухаживают за пчелами и помогают собирать самый вкусный мед.
«У нас все при деле. Скучать в деревне некогда, — признается старшая Айзиля. — В нашей семье есть золотое правило: уважать друг друга. Конфликтов у нас очень мало, ведь каждый может рассчитывать на откровенный разговор, где его поймут и примут».
В этом году многодетная мама Эльвира решила объединить семью в творческом порыве и принять участие в конкурсе «образцовая башкирская семья». Сначала Фахрияновы сняли небольшую видеовизитку о себе и прошли районный этап. После им помогли сотрудники старосубхагуловского ДК, обеспечили костюмами и отправили их на финал конкурса, организованного Всемирным курултаем башкир в Стерлитамаке. Жюри были в восторге от выступления Фахрияновых — дети вместе с родителям исполнили песню «Татыу ғаиләм» и завоевали приз в специальной номинации «Многодетная башкирская семья».
Несмотря на то, что в деревне Бретяк нет возможностей заниматься большим творчеством, Фахрияновы поверили в себя и с поддержкой — друг друга, родни и специалистов культуры родного дома культуры — смогли доказать этому миру, что главное — это большая и дружная семья.