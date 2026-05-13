Жительница Башкирии пять лет была бездетной, а после родила 11 детей

В этом году многодетная мама Эльвира решила объединить семью в творческом порыве и принять участие в конкурсе «образцовая башкирская семья». Сначала Фахрияновы сняли небольшую видеовизитку о себе и прошли районный этап. После им помогли сотрудники старосубхагуловского ДК, обеспечили костюмами и отправили их на финал конкурса, организованного Всемирным курултаем башкир в Стерлитамаке. Жюри были в восторге от выступления Фахрияновых — дети вместе с родителям исполнили песню «Татыу ғаиләм» и завоевали приз в специальной номинации «Многодетная башкирская семья».