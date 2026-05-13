В Хабаровске пройдёт фестиваль «АмурФест. Весна» с ярмаркой и концертами

На этой неделе в Хабаровске состоится фестиваль «АмурФест. Весна» (0+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Хабаровского края — министерства культуры и министерства туризма региона, которые участвуют в реализации президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фестиваль развернётся на двух площадках: Комсомольской площади и в парке имени Муравьёва-Амурского.
Весенний фестиваль посвящён Году единства народов России. Посетители смогут увидеть работы мастеров традиционных русских ремёсел, хранителей культуры коренных малочисленных народов севера, локальных производителей бренда «Сделано в Хабаровском крае» и самозанятых. В программе заявлены концертные выступления, хедлайнеры, ярмарка ремёсел и мастер-классы.
«Программа “АмурФеста” насыщенная, с ярким этническим колоритом. Гости фестиваля смогут не только приобрести уникальные изделия, но и посетить концертные площадки, принять участие в мастер-классах. Приглашаем жителей и гостей краевой столицы посетить фестиваль вместе со своими близкими и друзьями», — сообщили в министерстве культуры края.
Концертная программа пройдёт на главной сцене Комсомольской площади и на летней эстраде «Ракушка» в краевом парке.
