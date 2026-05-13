Мобильный интернет пропал в Нижнем Новгороде 13 мая

Нижегородцы снова остались без мобильного интернета. Местные жители сообщили о массовых сбоях в работе Сети 13 мая.
Отметим, что проблемы с интернетом наблюдаются не во всем городе. С отсутствием Сети столкнулись жители Советского района. Они отмечают, что белые списки также плохо работают.
Местные жители также пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в соцсетях. Нижегородцы написали свои жалобы в комментариях под публикациями главы региона.
Ранее перебои со связью осложнили жизнь канадцев Фейнстра в Нижегородской области. Из-за нестабильного интернета в магазинах не проходит оплата за товар.