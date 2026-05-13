Константин Терещук: «Свою жизнь представляю в продолжении службы по контракту в вооружённых силах России»

— Когда спасаешь товарищей, это не считается подвигом. Это обязанность. Потому что столько прошли вместе! У нас была ситуация, когда заехали на позицию. Вторая группа находилась чуть дальше — в районе двух километров от нас — в другой лесополосе. Мы заехали отлично, разгрузились. Сидим, ждём, что бы по рации сообщить, что они тоже добрались до точки и у них всё хорошо. Ничего не было, сигнал не проходит. Слышим, что едет мотоцикл. Их двое заходило на позицию — были на мотоциклах. Заезжает товарищ с позывным «Енот» и говорит, что Толик с позывным «Малыш» ранен. FPV-дрон ударил ему в правую ногу на мотоцикле. Он лежит и кровью истекает. Понятно, что ему оказали первую помощь. Помогли парни не наши. Они с другой группы. Затащили его в лесополосу. Нам не на чем было его эвакуировать. Машина с подвозом уехала, а связи с ними тоже не было. Мы остановили парней, которых видели первый раз. Сказали, что нужно вытянуть нашего раненого. Они согласились помочь. Сели с ними в машину и поехали. В эту машину тоже ударил дрон, она сгорела. Пошли пешком за парнем. «Малыш» килограмм 160, наверное. Дошли до него, взяли носилки. Я и ещё двое небольших парней. Пока его втроём несли, менялись по очереди. Вышли на нашу группу эвакуации. Она приехала днём, когда противник наступал и была большая активность БПЛА. Слишком большая. В этот день сожгли много нашей техники. Хорошо, что парни остались в живых. Только Толику нашему досталось. Группа эвакуации заехала днём. Обычно так никто не делает. Стараемся заезжать в разное время, но днём это очень рискованно. Его эвакуировали. Сейчас дома. Всё хорошо у него.