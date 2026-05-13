Константин Терещук: «Свою жизнь представляю в продолжении службы по контракту в вооружённых силах России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодой боец СВО Константин Терещук рассказал о своих случаях на фронте и о заслуженных медалях.
— Костя, думаю, что многим красноярцам знакомо ваше лицо. Вы на плакатах в нашем городе и в крае. Узнают вас люди на улице?
— Было пару раз — люди узнавали. Спрашивали: «Ты с баннера, парниша?». Я отвечал: «Да».
— Как вы попали на баннеры?
— Приехал как-то в отпуск. Журналисты из газеты Большой Мурты меня знают. Потому что я обучался в первой школе. Знакомы они с моими родителями. Пригласили на интервью. В один из дней мне позвонили с администрации. Спросили: «Не хотите стать героем репортажа?». Я сказал: «Да, почему бы нет».
— Семья, расскажите про неё.
— Семья большая. Нас 12 человек. 10 детей и двое родителей. Я самый старший в семье. Самому младшему сейчас шесть лет.
— Сколько вам лет?
— Мне сейчас 21 год. Ушёл на СВО, когда исполнилось 19 лет.
— Вы самый молодой участник, который был на интервью.
— Как вы стали участником СВО?
— Пришёл в армию служить срочную службу. Исполнилось 18 лет и меня забрали, как обычно. Спустя полгода, я решил подписать контракт. Посмотрел, пообщался с ребятами — как там что происходит. Подписал контракт, но никто об этом не знал. Родителям не говорил.
— Когда они узнали, что вы там?
— Узнали, когда я уже находился «за ленточкой», спустя четыре месяца.
— Вы с родителями здесь живёте?
— Один.
— Как не потерять сына в течение четырёх месяцев? Вы не выходили на связь?
— Я выходил на связь — писал смс. В армии запрещены сенсорные устройства. Я писал обычные смс, что всё хорошо и нормально. Я в армии, что у меня то караул, то ещё что-то. Приходилось немного врать.
— Кому вы первому сообщили?
— Своему дяде, который находится на СВО.
— Дядя сообщил маме и папе?
— Нет, я попросил не говорить. Я потом сам родителям признался.
— Четыре месяца вы там пробыли. Когда родители узнали?
— Родители узнали по случайности. Я стал часто появляться в соцсетях: когда снимали видео о гуманитарной помощи, записывали благодарности бойцов. У родителей появились вопросы: что и как? Телефоны же нельзя. Ну, и пришлось рассказать.
— Вы такой молодой человек! Разве не хочется ходить по дискотекам, с девчонками встречаться, жить в своё удовольствие?
— Если так каждый, кто там, будет думать… Понятно, что хочется какого-то отдыха и разнообразия в жизни, но не сейчас.
— Расскажите, чем там занимаетесь?
— Я оператор БПЛА. Сейчас в подразделении, которое производит разведку, корректировку артиллерии. До этого находился на FPV, на дронах камикадзе. Ездил и специально учился. Меня отправляли на обучение в Ставрополь. Отучился, получил «корочку» специальность. Когда подписал контракт, мне предложили много различных войск, которые находятся у нас в воинской части. Но мне понравилось в разведывательном дивизионе.
— Почему?
— Одни из самых экстремальных ребят, которые находятся в нашей воинской части — разведдивизион.
— Там вы самый молодой?
— Есть парень помладше меня.
— Сколько лет?
— Ему 19 лет.
— Место подвигу есть там каждый день?
— Когда спасаешь товарищей, это не считается подвигом. Это обязанность. Потому что столько прошли вместе! У нас была ситуация, когда заехали на позицию. Вторая группа находилась чуть дальше — в районе двух километров от нас — в другой лесополосе. Мы заехали отлично, разгрузились. Сидим, ждём, что бы по рации сообщить, что они тоже добрались до точки и у них всё хорошо. Ничего не было, сигнал не проходит. Слышим, что едет мотоцикл. Их двое заходило на позицию — были на мотоциклах. Заезжает товарищ с позывным «Енот» и говорит, что Толик с позывным «Малыш» ранен. FPV-дрон ударил ему в правую ногу на мотоцикле. Он лежит и кровью истекает. Понятно, что ему оказали первую помощь. Помогли парни не наши. Они с другой группы. Затащили его в лесополосу. Нам не на чем было его эвакуировать. Машина с подвозом уехала, а связи с ними тоже не было. Мы остановили парней, которых видели первый раз. Сказали, что нужно вытянуть нашего раненого. Они согласились помочь. Сели с ними в машину и поехали. В эту машину тоже ударил дрон, она сгорела. Пошли пешком за парнем. «Малыш» килограмм 160, наверное. Дошли до него, взяли носилки. Я и ещё двое небольших парней. Пока его втроём несли, менялись по очереди. Вышли на нашу группу эвакуации. Она приехала днём, когда противник наступал и была большая активность БПЛА. Слишком большая. В этот день сожгли много нашей техники. Хорошо, что парни остались в живых. Только Толику нашему досталось. Группа эвакуации заехала днём. Обычно так никто не делает. Стараемся заезжать в разное время, но днём это очень рискованно. Его эвакуировали. Сейчас дома. Всё хорошо у него.
— У вас были ранения?
— Слава Богу, нет, ни одного.
— Что спасает?
— Не могу объяснить, что спасает. Наверное, молитвы родных.
— Чудо там есть? Видели чудо?
— Перед моим отпуском мы заезжали на позицию. Дорога уже давно наша. Там не было активности вражеских БПЛА. Мы ехали и машина начала сама по себе глохнуть. Раз, два — заглохла. На третий раз встала и не заводилась. Прошло, наверное, 1,5 минуты и мы услышали, как летит вражеский FPV. Он ударил нам в машину, всё сгорело. Но мы перед этим вышли из машины. Так как она заглохла, мы успели услышать дрон. Тут уже не объяснишь — как вот так получилось?
— Многие гости, бойцы СВО, в разговоре делят свою жизнь на «до и после».
— Да, это очень… Я сидел и думал об этом. Что раньше делал, как жил и как сейчас живу. Это слишком разные вещи. По-другому думаешь, многое понимаешь. У меня была специальность, работа. Работал вахтовым методом. Ездил на вахту. Я оператор лесозаготовительных машин. Жил так: приехал-уехал. Обычная жизнь. Ничего интересного. Никакой, знаете, ценности времени с родными. Не было жажды встречи. Сейчас уже всё по-другому. Сидишь, ждёшь — когда же… По другому всё начинаешь понимать.
— Расскажите про медали.
— Самая первая медаль «За службу в разведке». Мы были в населённом пункте Новомихайловка, поразили достаточное количество целей. У наших войск не было ни одного расчёта БПЛА. Мы первые туда зашли. Противник находился в 700 метрах от нас. Вторая медаль получена в 2025 году летом за эвакуацию раненых сослуживцев и не только их. У нас была дорога, которую называли «дорога смерти». Она постоянно контролировалась БПЛА противника. Там куча сгоревшей техники, раненые парни. Когда мы ротировались, постоянно помогали раненым. Ещё одна медаль тоже была получена относительно недавно. Мы работали в Полтавке. Я обнаружил подвоз противника с боекомплектом и личным составом. Отработали туда артиллерией и дронами. Уничтожили.
— Во время работы или коротких перерывов о чём думаете? Что вспоминаете? Снится дом?
— Отпуск. Думаю, скорее бы домой поехать, увидеться с семьёй.
— Костя, какой представляете свою жизнь, когда закончится СВО?
— Представляю её в продолжение службы по контракту в вооружённых силах. Всегда хотел связать свою жизнь с военным делом.
— Хорошее, доброе есть и на фронте.
— Конечно. Есть и на линии соприкосновения. Оно есть везде. Даже находясь там, живёшь, как будто со своей второй семьёй. Там всё по-домашнему тоже. Место, где мы находимся, где отдыхаем — пункт временной дислокации, Там стараемся всё максимально приблизить к дому.
— Костя, День великой Победы 9 Мая. Можете обратиться к читателям.
— Да, хотел бы обратиться и поздравить с этим торжественным праздником, И ещё раз поблагодарить всех участников Великой отечественной войны. Без вас не было бы и нас. Большое вам спасибо!
— Вам огромное спасибо за интервью. Такие парни — сильные духом, мужественные, спокойные, выдержанные, настоящие патриоты. Именно вы приближаете нашу Победу!
Беседовала Юлия Внукова, программа «Всё для победы!», ТК «Енисей».
