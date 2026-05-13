13 мая — Яков Тёплый: почему его почитают и чем важен этот день

Иаков Зеведеев был старшим братом Иоанна Богослова. Вместе с апостолом Петром они считались ближайшими учениками Иисуса Христа. Они стали свидетелями Преображения на горе Фавор и присутствовали в Гефсиманском саду во время молитвы Христа перед распятием. Братья были родом из Галилеи и до встречи с Христом занимались рыбным промыслом. Согласно Евангелию, Иисус призвал их, когда они ловили рыбу, и они сразу же последовали за ним.