13 мая — Яков Тёплый: почему его почитают и чем важен этот день

13 мая Православная церковь отмечает память одного из 12 апостолов — Иакова Зеведеева, который также известен как Иаков Старший. В народе этот день получил название «Яков Тёплый».
Кто такой Иаков Зеведеев?
Иаков Зеведеев был старшим братом Иоанна Богослова. Вместе с апостолом Петром они считались ближайшими учениками Иисуса Христа. Они стали свидетелями Преображения на горе Фавор и присутствовали в Гефсиманском саду во время молитвы Христа перед распятием. Братья были родом из Галилеи и до встречи с Христом занимались рыбным промыслом. Согласно Евангелию, Иисус призвал их, когда они ловили рыбу, и они сразу же последовали за ним.
После смерти и воскресения Христа Иаков активно проповедовал его учение. Он путешествовал по разным странам, включая Испанию, а затем вернулся в Иерусалим. Согласно преданиям, благодаря его усилиям христианскую веру принял волхв Гермоген. Иаков помог его ученику Филиту, который признал истину христианства, несмотря на попытки Гермогена парализовать его чарами. После этого Гермоген сжёг свои книги и тоже стал христианином.
Во время гонений на христиан в 44 году Иаков был арестован и обезглавлен мечом. Он стал первым из апостолов, погибшим за веру. Предание гласит, что один из его обвинителей, увидев стойкость Иакова, также уверовал в Христа и был казнён.
Иаков считается покровителем рыбаков и моряков, а также защитником от внезапной смерти. Ему молятся о помощи в трудных ситуациях, укреплении веры и защите от опасностей.
Приметы на Якова Тёплого.
На Руси считалось, что 13 мая погода может предсказать характер лета. Если на рассвете и закате небо было ясным, лето ожидалось солнечным. Много майских жуков предвещало засуху, а облачный закат — дождливое лето. Начало цветения черёмухи в этот день указывало на скорое похолодание. Тёплый вечер и звёздная ночь обещали сухое, но урожайное лето.
Что можно и нельзя делать 13 мая?
Как сообщает 360.ru, на Якова Тёплого люди ходили в храм, чтобы помолиться апостолу Иакову. В домах старались пить молоко и есть молочные блюда, чтобы восстановить силы после зимы и подготовиться к полевым работам. Днём было принято много работать и наводить порядок.
Верующие умывались или обливались водой, заготовленной из мартовского снега. Считалось, что это защищает от весенних болезней. В этот период прекращали сватовство и разговоры о свадьбах, так как считалось, что брак, заключённый в мае, будет неудачным.
Серьёзные решения, связанные с личной жизнью, старались отложить на другой день. Не рекомендовалось заводить новые знакомства, так как они могли быть недолговечными. На Якова Тёплого не носили красную, розовую или оранжевую одежду, чтобы избежать ссор с близкими или трудностей в поиске пары.
Перед дорогой обязательно молились, чтобы путь был лёгким. Ругаться и желать зла другим в этот день считалось опасным, так как всё плохое могло вернуться в двойном размере.