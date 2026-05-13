Надежда Бабкина поделилась, как борется с телефонными мошенниками

Народная артистка России, известная певица и художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина поделилась своим опытом противостояния телефонным мошенникам. В интервью ТАСС она призналась, что сталкивается с подозрительными звонками практически каждый день, однако выработала четкую стратегию поведения, которая помогает ей не становиться жертвой аферистов.
По словам Бабкиной, звонки от злоумышленников поступают ей с завидной регулярностью. Но артистка научилась мгновенно распознавать недобросовестных собеседников и не вступать с ними в диалог. «Звонят практически каждый день, но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера». Певица добавила: «У меня все настроено, я вижу, откуда звонок, поэтому не реагирую». Она отметила, что современные средства связи позволяют ей видеть регион или страну, откуда поступает вызов, и это во многом помогает фильтровать потенциально опасные контакты.
Ключевое правило, которого придерживается народная артистка, — это предельная осторожность при общении с незнакомыми номерами. Бабкина старается не отвечать на звонки, если абонент не внесен в ее телефонную книгу. Она подчеркнула, что в век разнообразных средств коммуникации это абсолютно оправданная мера предосторожности. Если человек или организация действительно нуждаются в том, чтобы связаться с ней по важному делу, они всегда смогут найти альтернативные способы для диалога. Это могут быть сообщения в мессенджерах, звонки через помощников или официальные письма.
Артистка не стала вдаваться в подробности о конкретных схемах, которые пытаются использовать аферисты при звонках ей. Блокировка подозрительных номеров и игнорирование нежелательных звонков — такой совет может быть полезен и обычным гражданам.
В завершение беседы певица вновь посоветовала всем быть бдительными и не позволять мошенникам манипулировать собой, помня о том, что главная защита — это собственное хладнокровие и разумная осторожность.
