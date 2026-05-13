Глава Крыма поздравил моряков с Днем Черноморского флота

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к морякам с поздравлениями по случаю Дня Черноморского флота ВМФ России 13 мая.
«Поздравляю командование, личный состав, ветеранов Краснознаменного Черноморского флота ВМФ России и всех причастных с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и нашей Победы», — написал Аксенов в своих соцсетях.
Он отметил, что сегодня черноморцы успешно выполняют сложные боевые задачи в зоне СВО и защищают Крым.
Также Сергей Аксенов подчеркнул, что жизнь и подвиги таких выдающихся флотоводцев, как Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин, служат вечным примером воинской доблести и самоотверженного служения.