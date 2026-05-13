«Разбивает мне сердце»: Панеттьери объяснила, почему отдала дочь Кличко

Актриса Хейден Панеттьери в рамках подкаста On Purpose раскрыла, почему ей пришлось отдать дочь своему бывшему партнеру, боксеру Владимиру Кличко, а также рассказала, в каких отношениях она сейчас находится с ребенком.
Пара объявила о помолке в 2013 году, а спустя год у них родилась дочь Кайя Евдокия. После этого Панеттьери и Кличко расстались, а девочка осталась жить с отцом.
Как рассказала актриса, ей пришлось отказаться от опеки над ребенком из-за зависимостей. Тогда ее часто называли безответственной матерью, которая хладнокровно отказалась от дочери.
— Мысль о том, что кто-то может подумать, будто я просто отдала своего ребенка и спокойно с этим смирилась, разбивает мне сердце. Это совершенно не соответствует действительности. Это было ужасным замкнутым кругом, в котором я годами боролась с депрессией, тревожностью, алкоголизмом и наркотической зависимостью, и просто пыталась найти путь обратно, — вспомнила Панеттьери.
Актриса добавила, что в то время также столкнулась с тяжелыми последствиями послеродовой депрессии. Она сама решила пройти курс реабилитации и оградить ребенка от своих проблем. Сейчас Кайя Евдокия продолжает жить в Киеве. С мамой она встречается редко, а их общение в основном состоит из видеозвонков.
