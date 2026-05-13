В Хабаровске соберутся дзюдоисты из 13 стран на турнире памяти Ощепкова

Хабаровск на два дня превратится в столицу юношеского дзюдо мирового уровня. 16 и 17 мая в «Платинум Арене» пройдёт Международный турнир памяти Василия Ощепкова, который соберёт сильнейших спортсменов из 13 стран. Соревнования входят в календарь государственной программы «Спорт России», запущенной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
В состав российской сборной вошли имена, которые уже звучат в юниорских кругах: Микаил Бештоев, Магомед Ашурлуев, Надежда Лазарева, Анжелика Прошкина, Дилиана Шадова и Сабина Аймухамедова. Хабаровский край выставит на турнир внушительный десант — 27 спортсменов, и для многих из них это будет шанс заявить о себе на домашней арене перед международным жюри.
Медали разыграют в восьми весовых категориях среди юношей и девушек. Предварительные поединки стартуют ежедневно в 10:00 по местному времени, а финальные блоки с самыми зрелищными схватками начнутся в 17:00. Формат турнира позволит зрителям увидеть и утреннюю рубку за выход в плей-офф, и вечерние развязки с полными трибунами.
Для тех, кто не сможет попасть в «Платинум Арену» лично, организаторы подготовили онлайн-трансляции. Прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Федерации дзюдо России во «ВКонтакте».