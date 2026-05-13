Белгородская область получит еще 2 млрд на обеспечение жильем переселенцев

Правительство России направит дополнительные 2 млрд руб. на обеспечение жильем переселенцев из закрытых в конце 2025 года приграничных районов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Коммерсантъ

Средства из федерального бюджета получат 315 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область получила свыше 300 млн руб. на компенсации вынужденным переселенцам.