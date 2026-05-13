Истощённую собаку спасли с острова в Енисейске

В Енисейске спасатели вывезли собаку с острова, который образовался при разливе реки. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Днём 12 мая в Енисейскую спасательную службу позвонили неравнодушные граждане: на реке Мельничная из-за паводка образовался остров, где уже третьи сутки томилась собака.
Спасатели немедленно выдвинулись на остров, нашли истощённое животное — пёс с надеждой пошёл к ним навстречу. Его благополучно доставили на берег и передали волонтёрам.
