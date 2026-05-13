В Красноярске выкосили более 2,7 млн квадратных метров сухой травы

Покос сухой травы остается ключевой мерой противопожарной профилактики. В первую очередь работы проводят в зонах, где ранее фиксировались возгорания, а также на пустырях рядом с жилыми районами, у полигонов, вблизи мест отдыха горожан и в частном секторе. За последнюю неделю траву скосили в микрорайоне Покровка, в районах улиц Калинина, Северного шоссе, Тамбовской, Спортивной и Кразовской. Скошенную растительность вывозят и утилизируют.