В Красноярске выкосили более 2,7 млн квадратных метров сухой травы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжаются масштабные работы по уборке сухой растительности: с начала сезона скошено уже более 2,7 млн квадратных метров. Ежедневно на участках, определенных сотрудниками МЧС, работают бригады численностью не менее 60 человек.

Покос сухой травы остается ключевой мерой противопожарной профилактики. В первую очередь работы проводят в зонах, где ранее фиксировались возгорания, а также на пустырях рядом с жилыми районами, у полигонов, вблизи мест отдыха горожан и в частном секторе. За последнюю неделю траву скосили в микрорайоне Покровка, в районах улиц Калинина, Северного шоссе, Тамбовской, Спортивной и Кразовской. Скошенную растительность вывозят и утилизируют.

Жителям города напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: проводить беседы с детьми, оснащать частные участки емкостями с водой и огнетушителями, а также обеспечивать свободный проезд для спецтехники. В Красноярске действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает разведение открытого огня.

