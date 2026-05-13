Уголовное дело в отношении прикамского актера-депутата поступило в суд

Уголовное дело в отношении Армена Бежаняна было возбуждено в 2025 году. Ему вменяется нарушение правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб. «Это абсолютно чисто пиар-акция, чтобы меня дискредитировать», — написал господин Бежанян на своих страницах в соцсетях.