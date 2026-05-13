В двух округах Красноярского края введен режим повышенной готовности в связи с угрозой пастереллёза

С 13 мая 2026 года в Боготольском и Шарыповском муниципальных округах Красноярского края введен режим повышенной готовности. Решение принято для предотвращения заноса пастереллёза — инфекционного заболевания, передающегося от животных к человеку, очаг которого был зафиксирован в Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Алексей Медведев. Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края. Для предотвращения ввоза в Красноярский край инфицированных животных и мясной продукции на трассе Р-255 «Сибирь» заработал круглосуточный ветеринарный пост, сообщили в краевом правительстве. Специалисты будут осматривать животных и проверять ветеринарные документы. При подозрении на заболевание они проведут осмотр и отберут пробы для исследований. При нарушениях перевозку груза остановят и уведомят ветслужбу соседнего региона.