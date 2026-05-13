В Беларуси рядом с Беловежской пущей появится музыкальная дорога — вот что будет играть

Дорога к Беловежской пуще станет музыкальной, сообщил телеграм-канал «#1регион».
Так на трассе Брест — Каменец — «Беловежская пуща» создают музыкальный участок. Для этого укладывают новый асфальт протяженностью 700 метров. При его проезде в салоне авто будет звучать мелодия — хит «Песняров» — «Беловежская пуща».
Кстати, первая в Беларуси исполняющая хит «Песняров» музыкальная дорога появилась в Гомельской области еще в 2024 году. При проезде участка автодороги «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» создается шумовой эффект в салоне авто, наигрывающий мелодию песни «Белоруссия» в исполнении «Песняров».
А еще Минтранс сказал, какие дороги сделают в 2026 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.