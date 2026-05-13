Сиделка три года скрывала смерть старушки ради наживы: для конспирации она придумала хитрый план

В американском штате Иллинойс местная жительница Джина Инглиш-Уит обвиняется в том, что после смерти своей пожилой подопечной она продолжала тратить ее сбережения. Женщина скрывала факт кончины старушки на протяжении трех лет, завернув тело в одеяла. Об этом сообщает издание People.
В ноябре 2025 года полицейские нагрянули с проверкой в дом 86-летней Лилли Приндл. Внутри они обнаружили мумифицированные останки хозяйки, которые лежали прямо в кресле в гостиной, укутанные в одеяла.
Соседи рассказали стражам порядка, что за пожилой женщиной ухаживала сиделка Инглиш-Уит. Они регулярно видели, как та приходит в дом и выносит мусор, однако несколько месяцев назад сиделка сообщила им, что ее подопечная будто бы переехала жить к племяннице.
На допросе Джина Инглиш-Уит созналась, что нашла Лилли Приндл уже мертвой еще в августе 2022 года. Сиделка пояснила, что решила не сообщать никому о случившемся, чтобы продолжать получать доступ к деньгам покойной.
Чтобы создать видимость жизни старушки, злоумышленница расплачивалась ее банковскими картами за стрижку газона и коммунальные услуги. Оставшиеся средства сиделка тратила исключительно на свои нужды. По предварительным данным, женщина похитила у умершей подопечной около 130 тысяч долларов (около 9,7 миллиона рублей. — Прим.ред.).
Изначально подозреваемую отпустили из-под стражи до начала судебных заседаний. Однако женщина воспользовалась этой свободой и скрылась от правосудия. В настоящее время Джина Инглиш-Уит находится в розыске.
