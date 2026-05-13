Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сиделка три года скрывала смерть старушки ради наживы: для конспирации она придумала хитрый план

В США сиделка завернула мертвую подопечную в одеяла и пользовалась ее картами.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Иллинойс местная жительница Джина Инглиш-Уит обвиняется в том, что после смерти своей пожилой подопечной она продолжала тратить ее сбережения. Женщина скрывала факт кончины старушки на протяжении трех лет, завернув тело в одеяла. Об этом сообщает издание People.

В ноябре 2025 года полицейские нагрянули с проверкой в дом 86-летней Лилли Приндл. Внутри они обнаружили мумифицированные останки хозяйки, которые лежали прямо в кресле в гостиной, укутанные в одеяла.

Соседи рассказали стражам порядка, что за пожилой женщиной ухаживала сиделка Инглиш-Уит. Они регулярно видели, как та приходит в дом и выносит мусор, однако несколько месяцев назад сиделка сообщила им, что ее подопечная будто бы переехала жить к племяннице.

На допросе Джина Инглиш-Уит созналась, что нашла Лилли Приндл уже мертвой еще в августе 2022 года. Сиделка пояснила, что решила не сообщать никому о случившемся, чтобы продолжать получать доступ к деньгам покойной.

Чтобы создать видимость жизни старушки, злоумышленница расплачивалась ее банковскими картами за стрижку газона и коммунальные услуги. Оставшиеся средства сиделка тратила исключительно на свои нужды. По предварительным данным, женщина похитила у умершей подопечной около 130 тысяч долларов (около 9,7 миллиона рублей. — Прим.ред.).

Изначально подозреваемую отпустили из-под стражи до начала судебных заседаний. Однако женщина воспользовалась этой свободой и скрылась от правосудия. В настоящее время Джина Инглиш-Уит находится в розыске.

Ранее KP.RU писал, что в Ростове под суд пойдет подросток, который убил свою бабушку во время ссоры. Поводом стала самая обычная просьба — убрать беспорядок.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше