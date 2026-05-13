Обнародован график массового отключения горячей воды в Красноярске

После завершения отопительного сезона в Красноярске теплоэнергетики приступают к гидравлическим испытаниям.
Как рассказали в СГК, в этом году первое отключение горячей воды пройдет с 18 по 28 мая и коснется домов Октябрьского, Железнодорожного, Центрального районов и большей части Свердловского (контур ТЭЦ-2).
С 25 мая по 4 июня проверка трубопроводов запланирована в микрорайоне Солнечный.
С 15 по 24 июня отключат ТЭЦ-1: без горячей воды останутся жители Ленинского и Кировского районов, поселка Берёзовка, улиц Авиаторов и Партизана Железняка, а также ряд зданий Свердловского района — на улицах Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, в Водниках, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной площади).
С 13 по 22 июля испытания с приостановкой горячей воды проведут на сетях контура ТЭЦ-3 в Советском районе.
«В этом году между зонами теплоснабжения ТЭЦ внутри Красноярска произошли точечные изменения. Поэтому детальную информацию об отключениях по конкретному адресу уточняйте в управляющих компаниях. Также смотрите нашу интерактивную карту отключений горячей воды», — прокомментировали в СГК.
Всего в этом году теплоэнергетики проверят свыше 2 110 километров трубопроводов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение предстоящей зимой.