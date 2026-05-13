Обнародован график массового отключения горячей воды в Красноярске

С 15 по 24 июня отключат ТЭЦ-1: без горячей воды останутся жители Ленинского и Кировского районов, поселка Берёзовка, улиц Авиаторов и Партизана Железняка, а также ряд зданий Свердловского района — на улицах Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, в Водниках, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной площади).