Губернатор Кубани поздравил моряков с Днем Черноморского флота

Черноморский флот отмечает 243-ю годовщину со дня основания. Губернатор Кубани поблагодарил моряков и ветеранов за службу и верность долгу.
Черноморский флот основан по указу Екатерины II. Моряки-черноморцы героически сражались и в годы Великой Отечественной войны, защищая побережье и поддерживая сухопутные войска.
«Выполняя задачи специальной военной операции, личный состав флота демонстрирует высочайшую выучку и преданность долгу, достойно продолжая традиции предшественников», — сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона пожелал морякам и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в обеспечении безопасности Родины.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше