MWM: Россия достигла самой большой в мире дальности действия ракет

Новейшая тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обладает рекордной в мире дальностью поражения — более 35 тысяч километров. На российское изобретение обратил внимание Military Watch Magazine.
Ракета способна двигаться как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, что значительно повышает её точность и позволяет преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» стал самой мощной ракетной системой в мире и по боевому потенциалу сопоставим с советским комплексом «Воевода».
Для сравнения, дальность американской LGM-30G Minuteman III составляет примерно 13 тысяч. Даже китайские DF-41 и северокорейские Hwasong-18, считавшиеся наиболее дальнобойными, способны поражать цели на дистанции до 15 тысяч километров.
Эксперты связывают возможности «Сармата» с применением гиперзвукового блока «Авангард», способного обходить системы ПРО и атаковать цели с неожиданных направлений. Ракета находится на боевом дежурстве с 2023 года и считается ключевым элементом российских стратегических сил сдерживания.
Накануне Владимиру Путину доложили об успешном испытании мощнейшей в мире ядерной ракеты. Сайт KP.RU подробно рассказывал о «Сармате», мощность которого составляет две тысячи «Хиросим».