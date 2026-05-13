MWM: Россия достигла самой большой в мире дальности действия ракет

Ракета способна двигаться как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, что значительно повышает её точность и позволяет преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» стал самой мощной ракетной системой в мире и по боевому потенциалу сопоставим с советским комплексом «Воевода».