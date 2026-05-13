Это все похоже на «Маппет-шоу»: Захарова оценила скандальные заявления Каи Каллас

Скандальные заявления, которые регулярно выдает глава евродипломатии Кая Каллас, это не ее идеи. Это идеи вне ее мандата, и кто ей диктует их, непонятно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очевидно, что кто-то что-то там такое ей (Каллас — Прим Ред.) пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал», — отметила дипломат.
Все потому, объяснила Захарова, что заявления Каллас делает вне своего мандата. И она не имеет права вот такие вещи заявлять. Более того, добавила российский дипломат, и в самом ЕС уже задаются вопросом, кто такая Каллас и от чьего имени она говорит. Мария Захарова сравнила происходящее в Европе с «Маппет-шоу».
Ранее Каллас заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) не наращивает производство, несмотря на все стимулирующие меры. Также глава евродипломатии сообщила, что министры обороны стран Евросоюза (ЕС) поддержали решение о разблокировке 6,6 млрд евро для киевского режима из «Европейского фонда мира».