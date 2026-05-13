Глава СК заинтересовался делом об изнасиловании в пермском наркодиспансере

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании пациентки в пермском наркодиспансере, сообщили в ведомстве.
Поводом для поручения стала публикация в СМИ, где критиковали затягивание сроков расследования. Потерпевшая, как отмечается в материале, намерена обращаться к главе СК РФ.
По делу уже провели все необходимые следственные действия с участием потерпевшей, назначили судебные экспертизы. В начале марта СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование». Расследование продолжается.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.
Напомним, преступление произошло в январе текущего года. Пострадавшая поступила в отделение неотложной наркологической помощи на улице Чайковского, 35а в состоянии острой алкогольной интоксикации. Она не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Ситуацией воспользовался медбрат, совершивший с девушкой половой акт в стенах учреждения.