Пучков: мы используем комплексный подход, контролируя ситуацию с безопасностью в школах региона

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ситуацию, связанную с безопасностью в школах региона. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
«Мы используем комплексный подход. Все поступающие сигналы оперативно обрабатываются совместно с правоохранительными органами для предотвращения угроз», — заявил он.
По словам Пучкова, в области действует центр профилактики деструктивного поведения, который помогает компетентным органам блокировать опасные ресурсы, отслеживает подозрительную активность и координирует работу с образовательными организациями и силовыми структурами. Профилактическая работа включает курсы повышения квалификации для педагогов; обучение школьных психологов; лекции для учеников и родителей по вопросам буллинга и кибербуллинга.
«Министерство регулярно проводит внеплановые проверки школ на соответствие требованиям антитеррористической защищённости и выдаёт предписания для устранения нарушений. строится на многоуровневом партнёрстве. В систему вовлечены администрации школ, классные руководители и психологи, которые первыми выявляют тревожные сигналы. Не реже двух раз в год проходят федеральные учения, где отрабатываются алгоритмы действий в экстренных ситуациях», — подчеркнул Михаил Пучков.
Он пояснил, что каждый инцидент анализируется для выработки новых мер профилактики.
«Мы продолжим совершенствовать систему защиты и усиливать профилактическую работу, поскольку безопасность детей — безусловный приоритет», — заключил Пучков.