Shot: Китобойный промысел требуют ограничить на Чукотке

Общественники требуют ограничить китобойный промысел на Чукотке. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам сопредседателя Фонда защиты китов Василия Борисова, инициатива позволит сохранить популяцию краснокнижных серых китов. Он добавил, что убийства сильно влияют на их генофонд. Кроме того, среди 260 особей, обитающих у берегов Чукотки, много беременных самок.
На этот год для коренных народов полуострова установлена квота на вылов — 135 серых китов и пять гренландских, так как китобойный промысел — один из их основных способов прокормиться.
Жители Чукотки используют в пищу мясо, сало, язык и другие части туши кита. При этом продавать добытое мясо запрещено — его распределяют среди жителей поселка, уточнили в публикации.
Ранее Совет Федерации (СФ) также одобрил законопроект, который запрещает отлов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.
Помимо этого, депутат Светлана Бессараб в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как в РФ будут бороться с незаконным выловом и содержанием морских млекопитающих в зоопарках и океанариумах.