Конфликт с Ираном сильно ударит по налогоплательщикам США: названа точная сумма

Военный конфликт с Ираном может ударить по кошельку обычных американцев гораздо сильнее, чем официально заявляют военные. По оценкам экспертов, итоговая цена вопроса для налогоплательщиков США достигнет как минимум одного триллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.
В Пентагоне называют гораздо более скромную цифру в 29 миллиардов долларов, что все равно выше суммы в 25 миллиардов, озвученной Конгрессу две недели назад. В ведомстве уточнили, что эти деньги пойдут на модернизацию, ремонт техники и оперативные расходы.
Однако эксперт Гарвардской школы Кеннеди Линда Билмес считает иначе. Она прогнозирует, что реальные траты окажутся колоссальными. Эксперт разделила издержки на краткосрочные и долгосрочные.
К первым относятся дорогостоящие боеприпасы, содержание авианосных групп и компенсации военным. Билмес подчеркнула, что замена ракет сегодня стоит значительно дороже, чем их содержание на складах. Ко вторым — ремонт объектов в ближайшие 4−5 лет, пополнение запасов вооружений и помощь ветеранам.
Вдобавок конфликт уже толкает вверх цены на энергоносители. В Минэнерго США предупредили, что нефть может остаться дороже 100 долларов за баррель, а бензин на заправках — дойти до 5 долларов за галлон.
Напомним, что Тегеран выдвинул пять условий для продуктивного диалога с Вашингтоном. Туда вошло прекращение огня и полная отмена санкций, а также разблокировка замороженных активов.