Спортивную базу в Кисловодске выбирают для тренировок лучшие атлеты страны

Знаменитый олимпийский комплекс Кисловодского филиала ФГБУ «Юг Спорт» весной 2026 года распахнул свои двери для журналистов. Они смогли своими глазами увидеть одну из лучших тренировочных баз России и узнать, почему Кисловодск легкоатлеты называют «беговой столицей» страны, а характеристики льда у каждого вида спорта отличаются друг от друга.
Спортивная база в Кисловодске на горе Малое Седло — единственная в России, расположенная на высоте 1240 метров над уровнем моря. Благодаря условиям среднегорья тренировки на ней серьезно улучшают выносливость, что особенно важно для дисциплин, в которых особенно необходима серьезная функциональная подготовка. Но конечные результаты зависят не только от природных условий: намного важнее наличие современной инфраструктуры. А она как раз имеется на базе для подготовки к будущим соревнованиям членов сборных команд страны по разным видам спорта.
Экскурсию для репортеров, посвященную, кстати, 15-летию сооружения, провел директор филиала Федерального центра спортивной подготовки Азамат Юшаев. Причем он показал святая святых — тренировочные залы, где занимаются лучшие отечественные атлеты.
Сразу обращает на себя вни-мание самое крупное здесь строение — крытый легкоатлетический манеж. Огромный размер, современные покрытия и системы управления климатом позволяют одновременно заниматься в нем большому числу атлетов.
— Манеж также часто мы используем для проведения массовых спартакиад. Для участия в них сюда приезжают представители крупных организаций и государственных ведомств. В каждом уголке этого огромного пространства имеется тренажерный зал со штангами, спортинвентарем и тренажерами. Важно, чтобы спортсмены во время тренировок могли тут же заняться и силовыми упражнениями, — поясняет Азамат Юшаев.
Размер сооружения — 132×72 метра, высота — 9,5 метра. Тут также имеются десятки специализированных дорожек, в том числе с искусственным травяным покрытием, секторы для прыжков в высоту, с шестом, для толкания ядра, метания диска, молота и копья.
А по стенам зала развешаны огромные портреты самых знаменитых чемпионов и тренеров, которые именно здесь готовились к соревнованиям самого высокого уровня. Понятно, зачем это сделано: молодые атлеты каждый день видят, что только с помощью упорных тренировок можно покорить самые высокие спортивные вершины, как, например, готовившаяся тут Елена Паутова — двукратная чемпионка летних Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров.
— История нашей базы начинается с конца 70-х годов прошлого века — ее строили к московской летней Олимпиаде — 1980. А ровно 15 лет назад сооружение передали от ЦСКА министерству спорта России. С тех пор здесь все изменилось, а база превратилась в одну из лучших тренировочных спортивных площадок страны для занятий сборных команд страны. Многие известные боксеры, легкоатлеты, борцы, бойцы UFC проходят у нас подготовку, — отмечает Юшаев.
Объект круглый год загружен на 90 процентов (поэтому довольно редко здесь бывают свободные места), что говорит о его огромной востребованности, но в то же время накладывает большую ответственность на его сотрудников, ведь все службы и сооружения должны работать идеально в течение всего года.
Среди тех, кто здесь бывает регулярно, — члены сборной России по легкой атлетике. Причем заслуженный тренер России начальник сборов Евгений Пудов назвал это место вторым домом для своих воспитанников.
— Базу я не просто знаю, ведь 16 лет назад участвовал в ее проектировании, поэтому здесь есть толика и моего труда. В Кисловодск наша команда приезжает постоянно. Для видов спорта, где особенно требуется выносливость, другого такого сооружения для тренировок в России сейчас нет. Именно благодаря климату и инфраструктуре Кисловодск в полной мере можно даже назвать столицей бега в стране, — уверен Пудов.
На базе в Кисловодске в разное время тренировались практически все ведущие российские легкоатлеты, которые затем участвовали в международных соревнованиях самого высокого уровня. А совсем недавно здесь занимались ведущий прыгун в высоту Данил Лысенко (его личное достижение составляет солидные 2 метра 40 сантиметров), спринтер Федор Иванов (рекордсмен России в беге на 400 метров с барьерами) и многие другие.
Благодаря тренировкам в условиях среднегорья улучшается выносливость атлетов, что особенно важно для дисциплин, в которых необходима серьезная функциональная подготовка.
— Это место для подготовки атлетов в беговых дисциплинах выбирали еще наши предшественники. Тут готовились к стартам многие олимпийские чемпионы, причем в свое время и из других стран. Наличие такой базы, с ее современным манежем, легкоатлетическим стадионом, бассейном для восстановления, позволяет готовить атлетов самого высокого уровня, — подчеркнул известный наставник.
…А тем временем мы подходим к еще одному зданию впечатляющих размеров — многофункциональному спортивно-тренировочному комплексу. В нем четыре основных зала: универсальный, тяжелой атлетики, бокса и тренажерный. Имеются борцовские ковры, татами для дзюдо, додянги для тхэквондо и карате, фехтовальные дорожки, теннисные столы. А в тренажерном зале сразу бросается в глаза здоровенная покрышка от карьерного самосвала, в которой лежат два молота — их оставил один из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко. Он, кстати, регулярно посещает базу со своей нынешней командой для тренировок.
Известный в прошлом борец вольного стиля, чемпион Европы, призер чемпионатов планеты, двукратный обладатель Кубка мира Зелимхан Гусейнов (он последние два года тренирует сборную России в возрасте до 21 года по вольной борьбе) поделился впечатлениями от занятий на среднегорье.
— Каждый год проводим четыре-пять сборов на этой базе, которая считается одной из лучших в мире. Для нас тут все идеально — отличные условия, а высота над уровнем моря дает прирост выносливости. В прошлом году атлеты участвовали в чемпионатах Европы и мира, сейчас готовимся к новым международным турнирам. Надеемся показать на них хорошие результаты.
По словам 16-летнего осетинского борца Баграта Урусова, члена национальной сборной, в день у него проходит три тренировки.
— Если хочешь чего-то достичь, приходится привыкать к трудностям. Вольную борьбу я очень люблю, поэтому нужно заниматься столько, сколько необходимо. Каждый день у нас четко расписан: тренировки, восстановление, питание. Кормят на базе очень хорошо — шведский стол, каждый получает нужное количество калорий. Питание и поддержание нужного веса в нашем виде спорта крайне важно, и здесь для этого наиболее подходящая кухня, — рассказал юный борец.
Рядом находится и спортивно-тренировочный водный комплекс, где занимаются ватерполисты, пловцы и мастера синхронного плавания. В крытом бассейне 13 плавательных дорожек, а под воду выходят окна из специального помещения, откуда наставники могут контролировать работу синхронисток. Здесь же есть свой тренажерный зал и восстановительный блок с комплексом парных и гидротермальными ваннами.
Несмотря на то что Кисловодск является одним из самых солнечных городов России, на базе имеется и крытый каток с искусственным льдом. Как выяснилось, свойства льда меняют в зависимости от вида спорта: например, хоккеисты любят покрытие пожестче, а фигуристы — помягче, чтобы было проще отталкиваться и выполнять прыжки на коньках.
Сейчас на Малом Седле готовятся к празднованию Дня Победы — особенного праздника для базы. Каждый год здесь проходит шествие «Бессмертного полка», разворачивают полевую кухню, проводят митинг. Непередаваемая атмосфера патриотизма и спорта создается его сотнями участников, в том числе сотрудников базы с семьями.
А еще — «железные люди».
На базе также тренируются и любители, особенно если это касается циклических видов спорта. Так, сюда регулярно приезжают те, кто занимается триатлоном для себя. Это действительно «железные люди»: атлеты готовятся к заплыву на воде на 3,86 километра, велогонкам по шоссе на дистанцию 180,25 километра и марафонскому бегу — на 42,2 километра. И все это подряд, одна дисциплина следом за другой.
Как раз условия среднегорья и позволяют спортсменам получить нужную выносливость и войти в тренировочный ритм, особенно в начале сезона. К тому же вокруг базы расположены удивительно красивые места, поэтому длинные пробежки точно не наскучат. Кроме того, есть все необходимое для специальных беговых упражнений, ОФП, плавания и восстановления.
С видом на горы.
