Защита в сети. Мошенники под видом налоговых инспекторов обманывают людей

Партийный проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой злоумышленников. Мы каждый день сталкиваемся с новыми, всё более изощрёнными схемами обмана.

Мошенники изобретают всё новые способы, чтобы обмануть людей и получить доступ к персональным данным. Популярные схемы уже у многих на слуху, поэтому злоумышленники ищут новые варианты. Сейчас фиксируется рост активности мошенников, действующих под видом сотрудников налоговых органов.

Деловой стиль.

Злоумышленники активно используют ведомственную атрибутику — поддельные бланки, логотипы, имитацию официальных номеров и даже стилистику деловой переписки. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Текущая волна атак во многом привязана к периоду активной декларационной кампании. В это время граждане действительно ожидают взаимодействия с налоговыми органами, что снижает критичность восприятия входящих звонков и сообщений. Мошенники этим пользуются: представляются инспекторами, сообщают о якобы выявленных нарушениях, необходимости срочно подать декларацию или уточнить данные», — поясняет депутат.

Как правило, дальше реализуется один из типовых сценариев. Либо гражданину предлагают «оперативно урегулировать вопрос» — оплатить несуществующую задолженность или штраф, либо под предлогом проверки просят предоставить персональные данные, коды подтверждения и банковскую информацию. В отдельных случаях жертву переводят на поддельные сайты, визуально копирующие официальные сервисы, где происходит сбор учётных данных.

Спешка во вред.

«Отдельную угрозу представляет использование элементов социальной инженерии: давление, срочность, ссылки на “проверки” и “санкции”. Человека ставят в ситуацию, где он боится последствий — блокировки счетов или административной ответственности. В таком состоянии многие теряют бдительность и выполняют требования злоумышленников», — говорит Антон Немкин.

В этой ситуации важно чётко зафиксировать: настоящие налоговые органы не требуют срочных переводов средств по телефону и не запрашивают конфиденциальные данные в ходе подобных коммуникаций.

«Любую информацию необходимо проверять через официальные каналы. Повышение цифровой грамотности и внимательное отношение к подобным обращениям остаются ключевыми факторами защиты от таких схем», — заключил парламентарий.