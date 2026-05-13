В Самарской области с 12 мая изменили маршруты пригородных поездов

В Самарской области часть электричек продлили до Чапаевска, Сызрани, Безенчука и Жигулевского Моря.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с 12 мая 2026 года изменилось расписание пригородных поездов. Часть электричек продлили до Чапаевска, Сызрани-1, Безенчука, Новокуйбышевской, Водинской и Жигулевского Моря. При этом несколько прежних маршрутов до Самары и станции Мирная отменили. Об этом рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.

«С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов», — сообщили в компании.

В Самарской области, в частности, поезд Курумоч — Самара, который отправлялся в 5:27, теперь следует до Чапаевска. Маршрут из Самары в Курумоч, отправлением в 8:49 по рабочим дням, тоже продлили до Чапаевска.

По выходным поезд из Чапаевска в 7:57 теперь идет до Жигулевского Моря. Изменения коснулись и направления Сызрань — Мирная. Теперь ряд поездов следует до Водинской или Смышляевки. Также обновили несколько рейсов между Безенчуком, Водинской и Сызранью. Жителям региона советуют заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой.