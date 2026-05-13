В Самарской области с 12 мая изменили маршруты пригородных поездов

По выходным поезд из Чапаевска в 7:57 теперь идет до Жигулевского Моря. Изменения коснулись и направления Сызрань — Мирная. Теперь ряд поездов следует до Водинской или Смышляевки. Также обновили несколько рейсов между Безенчуком, Водинской и Сызранью. Жителям региона советуют заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой.