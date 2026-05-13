«Дьявол носит Prada-2»: что не так с продолжением культового фильма

В прокат вышел «Дьявол носит Prada-2» с Мерил Стрип, Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи. В центре сюжета — кризис журнала «Подиум»: у издания появляется новый владелец, который не считает глянец серьезным бизнесом и хочет избавиться от редакции.
Фильм показывает индустрию моды в 2020-х — зависимость от рекламодателей, переработки и попытку медиа выжить в новой реальности. При этом сиквел делает ставку на фансервис, визуальную роскошь и ностальгию по первой части.
Кинообозреватель Радио РБК Елена Фомина отмечает, что у картины есть сильные стороны: динамика, актерский состав и эффектный мир глянца. Но попытка говорить обо всем сразу перегружает фильм. В итоге сиквел получился ярким и ностальгическим — скорее «пиршеством для глаз», чем полноценной производственной драмой.