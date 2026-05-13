В США выявили еще один потенциальный случай заражения хантавирусом

В американском штате Иллинойс зафиксировали еще один потенциальный случай заражения хантавирусом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на официальные ведомства.
Заболевшим оказался житель округа Виннебаго. Его состояние не вызывает серьезных опасений, поэтому карантин он проходит в домашних условиях. За пациентом ведет наблюдение Департамент общественного здравоохранения Иллинойса (IDPH). По предварительным данным, мужчина подхватил вирус во время уборки дома, в котором были обнаружены следы присутствия грызунов.
У больного взяли анализы, которые уже проверяются в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там уточнили, что результаты станут известны в течение 10 дней.
При этом уточняется, что инцидент никак не связан со вспышкой на круизном судне MV Hondius. Власти Иллинойса склоняются к версии, что человек заражен североамериканским штаммом хантавируса. Как известно, этот вид вируса не передается от человека к другому человеку. В связи с этим IDPH оценивает риски для жителей штата как минимальные.
Ранее KP.RU писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса. Трое из 11 заразившихся скончались.