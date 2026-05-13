Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выявили еще один потенциальный случай заражения хантавирусом

Зараженного хантавирусом человека обнаружили в штате Иллинойс.

В американском штате Иллинойс зафиксировали еще один потенциальный случай заражения хантавирусом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на официальные ведомства.

Заболевшим оказался житель округа Виннебаго. Его состояние не вызывает серьезных опасений, поэтому карантин он проходит в домашних условиях. За пациентом ведет наблюдение Департамент общественного здравоохранения Иллинойса (IDPH). По предварительным данным, мужчина подхватил вирус во время уборки дома, в котором были обнаружены следы присутствия грызунов.

У больного взяли анализы, которые уже проверяются в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там уточнили, что результаты станут известны в течение 10 дней.

При этом уточняется, что инцидент никак не связан со вспышкой на круизном судне MV Hondius. Власти Иллинойса склоняются к версии, что человек заражен североамериканским штаммом хантавируса. Как известно, этот вид вируса не передается от человека к другому человеку. В связи с этим IDPH оценивает риски для жителей штата как минимальные.

Ранее KP.RU писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса. Трое из 11 заразившихся скончались.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше