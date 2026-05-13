Пострадавшие от атак беспилотников ростовчане получили выплаты на 2,2 млн рублей

В Ростове-на-Дону 144 пострадавших от атаки БПЛА получили компенсации, общая сумма которых превысила 2,2 млн руб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.
Уточняется, что размер единовременного пособия семье погибшего от атаки беспилотника жителя дома на ул. Еременко, 98 составил 1,57 млн руб. Еще одному ростовчанину была назначена выпдата в 627 тыс. руб., так как он получил вред здоровью средней тяжести. «Кроме того, от пострадавших в результате указанной ситуации автовладельцев в администрацию города поступило четыре заявления об оказании финансовой помощи в связи с повреждением транспортных средств», — говорится в сообщении.