С 18 мая начнутся отключения горячей воды в Красноярске

В Красняорске энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме. Опубликован график отключения горячей воды, сообщает СКГ.
Так, с 18 по 28 мая без горячей воды будут жители Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).
Затем с 15 по 24 июня — отключения в Ленинском и Кировском районах, посёлке Берёзовка, на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, а также в части Свердловского района (Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, Водники, участки 60 лет Октября у Затонской и Предмостной площади) — контур ТЭЦ-1.
Потом с 13 по 22 июля — испытания на сетях ТЭЦ-3 в Советском районе.
С 25 мая по 4 июня — проверка в микрорайоне Солнечный.
Напомним, что 6 мая в Красноярске официально завершился отопительный сезон. Он стал самым коротким за последние 17 лет.