Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 18 мая начнутся отключения горячей воды в Красноярске

Опубликован график отключения горячей воды.

В Красняорске энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме. Опубликован график отключения горячей воды, сообщает СКГ.

Так, с 18 по 28 мая без горячей воды будут жители Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).

Затем с 15 по 24 июня — отключения в Ленинском и Кировском районах, посёлке Берёзовка, на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, а также в части Свердловского района (Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, Водники, участки 60 лет Октября у Затонской и Предмостной площади) — контур ТЭЦ-1.

Потом с 13 по 22 июля — испытания на сетях ТЭЦ-3 в Советском районе.

С 25 мая по 4 июня — проверка в микрорайоне Солнечный.

Напомним, что 6 мая в Красноярске официально завершился отопительный сезон. Он стал самым коротким за последние 17 лет.