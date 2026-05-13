В Кисловодске на базе спортивной подготовки ярко отпраздновали День Победы.

На знаменитой олимпийской базе Кисловодского филиала ФГБУ «Юг Спорт» 9 Мая спортсмены и коллектив учреждения провели шествие «Бессмертного полка». Здесь играл оркестр, исполнялись военные песни под гармонь, работала полевая кухня. На одной из главных спортивных баз страны прекрасно удается совмещать высочайшие достижения атлетов и патриотическое воспитание.
Для базы, расположенной на высоте 1240 метров на горе Малое Седло, проведение мероприятий ко Дню Победы стало уже хорошей традицией.
Праздник начался с исполнения гимна России и минуты молчания в честь павших воинов, которые боролись с главным злом XX века. Сотни людей надели георгиевские ленточки, атрибутику Дня Победы (военную форму и гимнастерки), принесли транспаранты и флаги, плакаты с фотографиями своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны.
— С начала работы в этом прекрасном учреждении я поставил задачу праздновать здесь День Победы каждый год. Постараемся эту традицию сохранить и в будущем, чтобы всегда звучал гимн страны и песни времен Великой Отечественной, а спортсмены вместе с членами коллектива вспоминали о героизме предков. Низкий поклон нашим дедам и прадедам за самоотверженный подвиг, проявленный в годы сражений, — сказал в своем выступлении директор базы Азамат Юшаев.
Затем прошло шествие «Бессмертного полка». Под звуки оркестра взрослые и дети пронесли портреты бойцов по территории базы, спустились к легкоатлетическому ядру и сделали круг по дорожкам стадиона, где под трогательную песню «Журавли» выпустили сотни белых воздушных шаров в небо.
— Лично я понял значение этого дня еще в 1965 году, когда по решению правительства 9 Мая сделали выходным. Весь народ тогда вышел на улицы, все поздравляли друг друга, обнимались, некоторые плакали. Все это запало в душу, поэтому эта дата стала главной в моей жизни. Ведь очень дорогой ценой далась Победа. И вот история опять повторяется, снова недружественные страны совершают враждебные действия против России. Но история повторится и в другом — победа будет за нами, — говорит старший тренер сборной команды России по легкой атлетике Евгений Пудов.
Рядом со стадионом в кисловодском филиале ФГБУ «Юг Спорт» организовали целую зону, посвященную Великой Отечественной войне. Ее стилизовали под солдатский привал — костерок, вещи фронтовиков, посуда тех времен и, конечно, полевая кухня. Приготовленной на огне едой угощали всех желающих, и именно она была в этот момент самой вкусной на свете.
По словам Азамата Юшаева, сегодня наша страна борется с таким же злом, с каким боролись предки 81 год назад.
— Героев СВО на базе не только принимают, но и помогают им в реабилитации. Коллектив преклоняется перед храбрыми людьми, которые взяли на себя такую важную ношу — защищать всех нас. Важно, чтобы особенно молодежь понимала, что ребята в зоне спецоперации пожертвовали собой, чтобы сегодня атлеты выступали на спортивной арене с нашим флагом, — подчеркнул Юшаев.
Закончился праздник любимыми военными песнями под гармонь: звучали «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Синий платочек» и, конечно, «День Победы». Но и после того, как смолкли аккорды, арена не опустела: кто-то тут же вышел на дорожку на легкую разминку, тренеры обсуждали планы сборов.
А над трибунами в это время развевались флаги, на груди у присутствующих были приколоты георгиевские ленточки, и в этом сочетании спортивного азарта и витающей вокруг атмосферы памяти о героях, здесь, на высоте 1240 метров, победный дух прошлого буквально подпитывал сегодняшние рекорды, а спорт становился продолжением той самой фронтовой эстафеты мужества и любви к Родине.