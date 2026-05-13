В Кисловодске на базе спортивной подготовки ярко отпраздновали День Победы.

— Лично я понял значение этого дня еще в 1965 году, когда по решению правительства 9 Мая сделали выходным. Весь народ тогда вышел на улицы, все поздравляли друг друга, обнимались, некоторые плакали. Все это запало в душу, поэтому эта дата стала главной в моей жизни. Ведь очень дорогой ценой далась Победа. И вот история опять повторяется, снова недружественные страны совершают враждебные действия против России. Но история повторится и в другом — победа будет за нами, — говорит старший тренер сборной команды России по легкой атлетике Евгений Пудов.