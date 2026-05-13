Соседи рассказали о жизни Линды с больным отцом после сообщений о её задержании

Ранее стало известно, что Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни, которые принадлежат Максиму Фадееву. По данным следствия, артистка, предварительно, вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переписала права на свои песни, используя поддельные документы. При этом весь каталог песен юридически принадлежит Фадееву. Разбирательство касается таких хитов Линды, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция» и других. Напомним, Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым ещё в 1998 году.