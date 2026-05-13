Волгоградские спортсменки завоевали золото в женской дуатлон‑эстафете на ЧР в Казани

В столице Татарстана на лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон‑спринт» — сочетании бега, велогонки и снова бега. Соревнования, уже ставшие традиционными для региона, в этом году вышли на новый уровень: они собрали рекордное число участников — более 750 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации. Такой масштаб наглядно демонстрирует растущую популярность триатлона в стране и расширение географии этого вида спорта.