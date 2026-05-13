Храм на 600 прихожан построят в Советском районе Нижнего Новгорода

Разрешение на возведение новой церкви в Советском районе Нижнего Новгорода было выдано Нижегородской епархии 24 апреля. Данные об этом событии опубликованы на портале Министерства строительства региона.

Строительство будет вестись для храма, посвященного иконе Божией Матери «Отрада и утешение». Он расположится на пересечении улиц Пушкина, Косогорной и Светлогорского переулка.

Церемония закладки этого религиозного объекта, рассчитанного на 600 прихожан, состоялась в сентябре 2022 года. В феврале 2026 года проект однокупольного храма успешно миновал этап негосударственной экспертизы.

Ранее был согласован облик Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде.