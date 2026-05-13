Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области утром 13 мая

Всего над семью регионами за два часа сбили 26 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 мая дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 7:00 до 9:00 над территорией Нижегородской области, а также Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской областей, Московского региона и акватории Азовского моря перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала. Ранее сообщалось, что были введены ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода — воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

