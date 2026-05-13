В Сочи открыли центр подготовки волонтеров фестиваля молодежи

Центр подготовки волонтеров международного фестиваля молодежи заработал на базе Сочинского государственного университета, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Открытие центра обучения волонтеров в Сочи — это важный шаг в подготовке к международному фестивалю молодежи, который пройдет в 2026 году. Молодые люди из разных регионов страны смогут проявить себя, получить уникальный опыт и внести свой вклад в одно из самых масштабных событий для молодежи. Мы уверены, что волонтеры из Сочи, Абхазии и “Сириуса” станут настоящей командой, которая поддержит атмосферу дружбы и сотрудничества на фестивале», — отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.
Новый центр станет ключевой площадкой для отбора, консультирования и обучения волонтеров, проживающих в Абхазии и на федеральной территории «Сириус», которые будут работать на фестивале. Первые очные и онлайн-собеседования с кандидатами уже стартовали.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.